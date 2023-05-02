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Палин Тайво Генрихович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Палин
Имя
Тайво
Отчество
Генрихович
Дата исполнения приговора
31 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
27448. ПАЛИН, ТАЙВО ГЕНРИХОВИЧ, 28 л. Гр. г. Фридрихсгама; — Н. С. 2 уч. Калачинск. у. Побег, лиш. св. 2 г. Исп. 31 июля 920.

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