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Алексеев Алексей Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Алексей
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
44784. АЛЕКСѢЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ЕГОРОВЪ. Мщ. г. Вольска, 27 л., рд. въ д. Александровкѣ, Царевщинск. в., Вольск. у.; — М. С. 3 уч. Саратов. Городск. окр., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 1 Іюня 905.

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