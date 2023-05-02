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Башкатов Григорий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Башкатов
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
09 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
467. Башкатов Григорий Васильевич, 29 л., Ставропольск. окр., Петровск р., с. Кугульты. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л., П. в. з. с. 9/ѴІІІ—26.

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