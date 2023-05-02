Голубев Осип Федулов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голубев
- Имя
- Осип
- Отчество
- Федулов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46148. ГОЛУБЕВЪ, ОСИПЪ ФЕДУЛОВЪ. Мщ. г. Свенцянъ, 35 л., рд. при станціи Свенцяны, СПБ.-Варшавск. ж. д., Свенцянск. у.; — Виленск. О. С. (въ 3 р.), 132, 148, 149 и 1 ч. 282 У., по соед. съ приг. Свенцян. У. С. отъ 19 Авг. 904 г., тюр. 6 м. и 20 дн. Исп. 19 Мая 905. | 903 20991 170¹ М.
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