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Точилин Корней Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Точилин
Имя
Корней
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
Источник
Скан
Оригинальная запись
140095. ТОЧИЛИНЪ, КОРНѢЙ АБРАМОВЪ. К. Рязан. г., Спасск. у., Лукмоск. в., с. Краснаго-Холма, 35 л.; — СПБ. Ст. М. С. 24 уч. 26 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Окт. 909. | 908 27080 169 М.

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