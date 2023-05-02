Точилин Корней Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Точилин
- Имя
- Корней
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140095. ТОЧИЛИНЪ, КОРНѢЙ АБРАМОВЪ. К. Рязан. г., Спасск. у., Лукмоск. в., с. Краснаго-Холма, 35 л.; — СПБ. Ст. М. С. 24 уч. 26 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Окт. 909. | 908 27080 169 М.
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