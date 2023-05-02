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Садчикова Антонина Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Садчикова
Имя
Антонина
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
28449. САДЧИКОВА, АНТОНИНА ИВАНОВНА, 19 л. Гр. г. Ново-Николаевска; — Н. С. 1 уч. г. Ново-Николаевска. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 13 д. пр. з. Исп. 15 дек. 920.

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