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Белоусов Авраам Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белоусов
Имя
Авраам
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
06 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
537. Белоусов Авраам Дмитриевич, 17 л., Нем. Поволжья АССР, с. Золотого. Главсуд. Немцев Поволжья АССР. Ст. 1 ч. 86, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 6/ІІ—26.

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