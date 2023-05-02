Алексеев Семен Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 02 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129405. Алексѣевъ, Семенъ федоровъ. Мщ. г. Бронницы, 20 л., рд. въ с. Орѣховѣ-Зуевѣ, Бронницк. у.; — Костромск. О. С. 11 Мая 909, 134, 140 и 4 ч. 1643 У., тюр. 1½ г. Исп. 2 Сент. 909.
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