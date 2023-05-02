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Поникаровский Василий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поникаровский
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
20 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
27835. ПОНИКАРОВСКИЙ, ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 32 л. Гр. Никольск. у., Подосиновск. в., д. Лукиной; — Н. С. 6 уч. Никольск. у. Кража, лиш. св. 2 г., в т. ч. 1 г. и 10 м. условно. Исп. 20 марта 920.

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