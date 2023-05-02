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Бржещ Викентий Станиславов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бржещ
Имя
Викентий
Отчество
Станиславов
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
130317. брЖЕЩЪ, ВИКЕНТІЙ СТАнИславовъ. К. Мѣхов. у., гм. Рацлавице, д. Косцѣевъ, 30 л.; — Бѣлецк. О. С. 17 Іюля 909, 4 п. 134, 135, 3 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 25 Сент. 909. | 98 34701 1647 У.

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