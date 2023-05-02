Буданов Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буданов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 869. Буданов 1-й Иван Михайлович, 41 г. Башкирск. АССР. Зилаировск. к., Хайбулинск. в., хут. Никольского. Главсуд. Башкирск. АССР. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 8/ѴІІ—26.
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