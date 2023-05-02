Туманов Михаил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Туманов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 637
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17900. ТУМАНОВЪ, МИХАИЛЪ ВАСИЛЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Москвы, 33 л.; — Москов. О. С, 2 и 4 п. 134, 135, 9, 2 ч. 1655, 114 и 2 п. 1663 У., тюр. 4 м. Исп. 23 Нояб. 908. | 905 36175 1655 У. | 95 42104 1655 У. | 900 110035 1655 У. | 93 31344 169 М. | 97 39070 1655 У. | 92 76544 169 М. | 96 63505 1655 У.
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