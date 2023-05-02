Зайцев Сергей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46821. ЗАЙЦЕВЪ, СЕРГѢЙ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Сухиничь, Козельск. у., 21 г.; — СПБ. Ст. М. С. 16 уч. (въ 3 р.), 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 31 Мая 905. | 904 86910 172 М. | 903 63544 172 М.
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