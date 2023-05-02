Запольский Петр Остапов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Запольский
- Имя
- Петр
- Отчество
- Остапов
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46846. ЗАПОЛЬСКІЙ, ПЕТРЪ ОСТАПОВЪ. К. Сквирск. у., в. и с. Попельни, 67 л., рд. т. же у. и в., въ с. Каменкѣ; — М. С. 2 уч. Радомысльск. окр., 169 и 2 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 11 Іюня 905.
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