Грибов Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грибов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101999. ГРИБОВЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ (онъ же Круминовъ), 20 л. К. Пошехон. у., Тарасовск. в., д. Займовъ; — Вологод. О. С., 8 Мая 911, 16, 2, 5 и 8 п. 110 и 1 п. 170¹ М., по сов. съ приг. сего С. отъ 31 Марта 911 г. (1647 У., тюр. 1½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ.), тюр. 1 г. и 3 м. Исп. 28 Іюня 911. | 909 148022
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