Вейман Станислав Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вейман
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45701. ВЕЙМАНЪ, СТАНИСЛАВЪ МИХАЙловъ. К. Петроков. у., гм. Белхатувекъ, д. Воля-Микорская, 29 л.; — С. М. С. 1 окр. Петроков. г. (во 2 р.), 8 п. 170 М., тюр. 7 м. Исп. 27 Мая 905. | 904 1625 1647 У.
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