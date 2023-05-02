Ширяев Андрей Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ширяев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 286
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30520. ШИРЯЕВ, АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 55 л. Гр. Никольск. у., Лапшинск. в., д. Емской; — Н. С. 12 уч. Никольск. у. Неуплата налог., лиш. св. 5 л., с конф. имущ. Исп. 1 сент. 920.
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