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Ширяев Андрей Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ширяев
Имя
Андрей
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
30520. ШИРЯЕВ, АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 55 л. Гр. Никольск. у., Лапшинск. в., д. Емской; — Н. С. 12 уч. Никольск. у. Неуплата налог., лиш. св. 5 л., с конф. имущ. Исп. 1 сент. 920.

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