Воробьев Иван Миронович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воробьев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Миронович
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13906. ВОРОБЬЕВ, ИВАН МИРОНОВИЧ, 25 л. Гр. Одоевск. у., Луженск. в., д. Павлова; — Н. С. 2 уч. Новосильск. у. Убийство, лиш. св. 8 л. Осужд. 16 авг. 920.
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