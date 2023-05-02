Фастов Петр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фастов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 01 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140404. ФАСТОВЪ, ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Обоян. у., в. и сл. Казацкой, 19 л.; — З. Н. 4 уч. Бахмут. у., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 1 Іюля 909.
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