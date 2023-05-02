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Азаров Василий Игнатович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Азаров
Имя
Василий
Отчество
Игнатович
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
262. Азаров Василий Игнатович, 23 л., Белевск. у., Одоевского р., с. Дряплова. Н. С. Крапивенск. р., Тульск. г. Ст. 180 п, "в", лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 3 дек. 926.

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