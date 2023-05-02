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Головешко Адриан Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Головешко
Имя
Адриан
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
02 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
81452. ГОЛОВЕШКО, АДРІАНЪ (АНДрей) Филипповъ, 21 г. К. Невельск. у., Ш ал а ховск. в., д. Курашняковой; — Витебск. О. С., 16 Марта 911, 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Невельск. у. отъ 28 Авг. 910 г. (170¹ М., тюр. 1 г.), арест. отд. 2 г. Исп. 2 Іюня 911.

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