Мышко Ян
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мышко
- Имя
- Ян
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 305
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27824. МЫШКО, ЯНЪ (КАРЛОВЪ) (онъ же Пискій). Лиш. ос. пр. изъ к. Млавск. у., гм. Унержинь, с. Рырзинъ, 42 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 2 ч. 1655 и 1660 У., арест. отд. 3 с. Исп. 7 Окт. 908. | 904 89970 1655 У. | 93 104588 1655 У. | 98 94862 1655 У. | 91 42334 1647 У. | 96 94081 1647 У. | 88 88148 1647 У.
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