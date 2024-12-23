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Крылов Алексей Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крылов
Имя
Алексей
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
26 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
32795. КРЫЛОВЪ, АЛЕКСѢЙ МИХАЙловъ. К. Кашинск. у., Константиновск. в., д. Лавровой, 21 г., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 24 уч. (въ 3 р.), 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 26 Апр. 905. | 902 14187 169 М. | 901 42009 172 М., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 28566.

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