Крылов Алексей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крылов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32795. КРЫЛОВЪ, АЛЕКСѢЙ МИХАЙловъ. К. Кашинск. у., Константиновск. в., д. Лавровой, 21 г., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 24 уч. (въ 3 р.), 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 26 Апр. 905. | 902 14187 169 М. | 901 42009 172 М., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 28566.
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