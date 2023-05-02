Юрков Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юрков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 374
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12406. ЮРКОВ, ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 26 л. р. Михайловск. у., Плахинск. в., с. Высокого; — Н. С. Бауманск. р. Вознесенск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 28 июля 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.