Табачников Иосиф Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Табачников
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88342. ТАБАЧНИКОВЪ, ІОСИФЪ АБРАмовъ, 41 г. К. изъ сс. Канск. у., в. и с. Рождественскаго, рд. Житомир. у., Слотыгинск. в., въ с. Сюмакахъ; — Иркутск. С. П., 30 Марта 911, 152¹, 13 и 975 У., тюр. 4 м., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 25 Іюня 911. | 900 14423 172 М. (покуш.). | 17 Дек. 84 г. Кіевск. О. С., за грабежъ, ссыл. въ Сиб.
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