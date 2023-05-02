Зубенков Алексей Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубенков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15311. ЗУБЕНКОВ, АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ, 25 л. Гр. Коротоякск. у., Колбинск. в., с. Устьмуравленка; — Н. С. 6 уч. г. Омска. Убийство, лиш. св. 15 л., с зач. 1 м. и 16 д. пр. з. Исп. 13 сент. 920.
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