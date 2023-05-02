Чубыкин Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чубыкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8068. ЧУБЫКИН, ИВАН ИВАНОВИЧ, Гр. Мосальск. у., Ивано-Дубровск. в., д. Кирилловки; - Н. С. 1 уч. Мосальск. у. Кража, лиш. св. 6 м. условно.
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