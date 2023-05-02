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Богданов Григорий Прокофьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Григорий
Отчество
Прокофьев
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
45299. БОГДАНОВЪ, ГРИГОРІЙ ПРОКОФЬевъ. Сс.-посел. Балаган. у., Голуметск. в. и с., 38 л.; — Иркутск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 1 ч. 1651 У. и § ѴІ 438 У. о сс., во времен. завод. раб. на 1 г. Исп. 17 Мая 905. | 95 85529 313 У. и У. о сс. | 92 106098 1655 У.

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