Котов-Мартельянов Петр Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котов-Мартельянов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16154. КОТОВ-МАРТЕЛЬЯНОВ, ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, 21 г. Гр. Шлиссельбургск. у., Мезенск. в., д. Салогубовки; — Н. С. Смольн. р. 1 отд. г. Петрограда. Разгром, пр. р. 3 г., с зач. 4 м. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 28 окт. 920.
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