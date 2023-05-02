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Тропов Павел Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тропов
Имя
Павел
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
05 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
29615. ТРОПОВ, ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ, 27 л. Гр. Алексинск. у., Дмитровск. в. и с.; — Р. В. Т. 26 бр-ды Вохр. Должн. прест., лиш. св. 2 г. Исп. 5 авг. 920.

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