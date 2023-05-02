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Ананьева Лукерья Захарова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ананьева
Имя
Лукерья
Отчество
Захарова
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
37440. АНАНЬЕВА, ЛУКЕРЬЯ ЗАХАРОВА. К. изъ сс.-посел. Тюкалин. у., в. и с. Атрачинскаго, 45 л., рд. Муром. у., въ с. Феофановѣ; — Тобольск. О. С. (во 2 р.), 2 и 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 29 Апр. 905. | 93 77893 313 У.

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