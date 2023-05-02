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Романова Анна Ефимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романова
Имя
Анна
Отчество
Ефимовна
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
28243. РОМАНОВА, АННА ЕФИМОВНА, 50 л. Гр. Белебеевск. у., Нагайбакск. в. и с.; — Н. С. 12 уч. Белебеевск. у. Поджог, лиш. св. 5 л. Исп. 28 сент. 920.

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