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Толмачев Исай Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Толмачев
Имя
Исай
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
Источник
Скан
Оригинальная запись
140034. ТОЛМАЧЕВЪ, ИСАЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Курск. у., Старковск. в., д. Потаповой, 56 л.; — У. Чл. О. С. по Курск. у. 9 Апр. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 24 Окт. 909.

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