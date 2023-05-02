Васильев Леонтий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Леонтий
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45667. ВАСИЛЬЕВЪ, ЛЕОНТІЙ. К. Козмодемьян., Акрамовск. в., д. Лебедера, 52 л.; — З. Н. 1 уч. Чебоксар. у. (во 2 р.), 169 и 172 М. (участ. и укрыв. крад. лошади), тюр. 1 г., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 21 Мая 905.
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