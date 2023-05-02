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Горошко Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горошко
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1739. Горошко Федор Иванович, 27 л., Черниговск. г., Суражск. у., Рожковск. в. Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Ст. 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 2/ХІ—26.

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