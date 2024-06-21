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Хоменчук Антон Устинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хоменчук
Имя
Антон
Отчество
Устинов
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
Источник
Скан
Оригинальная запись
140848. ХОМЕНЧУКЪ, АНТОНЪ УСТИНОВЪ. К. Кобринск. у., Прусковск. в., д. Богуславича, 41 г.; — Харьков. С. П. 21 Сент. 909, 134, 135, 149 и 3 ч. 354 У., арест. отд. 1 г. Исп. 2 Окт. 909.

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