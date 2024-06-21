Хоменчук Антон Устинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хоменчук
- Имя
- Антон
- Отчество
- Устинов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140848. ХОМЕНЧУКЪ, АНТОНЪ УСТИНОВЪ. К. Кобринск. у., Прусковск. в., д. Богуславича, 41 г.; — Харьков. С. П. 21 Сент. 909, 134, 135, 149 и 3 ч. 354 У., арест. отд. 1 г. Исп. 2 Окт. 909.
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