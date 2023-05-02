Андреев Иван Козьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Козьмин
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44872. АНДРЕЕВЪ, ИВАНЪ КОЗЬМИНЪ. Мщ. г. Тулы, 24 л.; — Тульск. О. С. (въ 5 р.), 9, 114 и 2 ч. 1653 У., арест. отд. 2 г. Исп. 11 Іюня 905. | 902 39526 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 85480 | 99 2484 1655 У. | 95 4311 172 М. | 96 64871 169 М.
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