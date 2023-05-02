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Медведева Евгения Тимофеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Медведева
Имя
Евгения
Отчество
Тимофеевна
Дата исполнения приговора
13 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 165
Источник
Скан
Оригинальная запись
26514. МЕДВЕДЕВА, ЕВГЕНИЯ ТИМОФЕЕВНА, 25 л. Гр. Сенненск. у., Латыговск. в., д. Ладынцы; — Н. С. 3 уч. Сенненск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 13 янв. 920.

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