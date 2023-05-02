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Овсянников Александр Адрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овсянников
Имя
Александр
Отчество
Адрианович
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
27288. ОВСЯННИКОВ, АЛЕКСАНДР АДРИАНОВИЧ, 26 л. Гр. Слободск. у., Сезеневск. в.; — Кокчетавск. Горсуд. Халатн. отн. к. казен. имущ., лиш. св. 7 м. Исп. 10 дек. 920.

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