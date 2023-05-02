Овсянников Александр Адрианович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овсянников
- Имя
- Александр
- Отчество
- Адрианович
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27288. ОВСЯННИКОВ, АЛЕКСАНДР АДРИАНОВИЧ, 26 л. Гр. Слободск. у., Сезеневск. в.; — Кокчетавск. Горсуд. Халатн. отн. к. казен. имущ., лиш. св. 7 м. Исп. 10 дек. 920.
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