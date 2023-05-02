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Пилевич Василий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пилевич
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
14 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 277
Источник
Скан
Оригинальная запись
10236. Пилевич Василий Яковлевич, 23 л., Воронежск. у., Подгоренск. в., с. Ендовища. В. Т. 19 стр. див. Ст. 1 ч. 9 П. В. П., лиш. св. 1 г. 9 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14 июня 926.

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