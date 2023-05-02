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Подгурский Степан Кононов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Подгурский
Имя
Степан
Отчество
Кононов
Дата исполнения приговора
30 апрель 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
97746. ПОДГУРСКІЙ, СТЕПАНЪ КОНОновъ (онъ же Кучеренко), 36 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Умани; — Уманск. О. С., 1 Апр. 911, 114, 152, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 30 Нояб. 910 г. (526 Уг. Ул., тюр. 6 м.), каторж. раб. 9 л. Исп. 30 Апр. 911. | 902 65751 309 У. | 900 41708 170¹ М.

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