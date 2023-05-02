Посметный Илья Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Посметный
- Имя
- Илья
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 275
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86402. ПОСМѢТНЫЙ, ИЛЬЯ ТРОФИмовъ, 31 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Валковск. у., в. и с. Снѣжкова; — Харьков. О. С., 29 Марта 911, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 41232, кот. пост. въ свою очер. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 106524, арест. отд. 3½ г. Исп. 24 Мая 911. | 14 Іюля 904 г. Вр. Воен. С. въ г. Полтавѣ, за вооруж. кражу денегъ изъ церкви, со взломомъ арест. отд. 3 г.
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