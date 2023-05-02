Чижов Михаил Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чижов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8031. ЧИЖОВ, МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 45 л., Гр. Ржевск. у., Глебовск. в., д. Захарова; - Н. С. 1 р-на г. Ржева. Мошеннич., лиш. св. 3 м. по амнист. от нак. освоб.
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