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Чижов Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чижов
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8031. ЧИЖОВ, МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 45 л., Гр. Ржевск. у., Глебовск. в., д. Захарова; - Н. С. 1 р-на г. Ржева. Мошеннич., лиш. св. 3 м. по амнист. от нак. освоб.

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