Максимов Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Дмитрий Васильевич

Максимов Дмитрий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимов
Имя
Дмитрий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
09 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
26215. МАКСИМОВ, ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л. Гр. г. Дмитриева; — Н. С. Замоскворецк. р. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 9 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.