Чутов Елизар Титов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чутов
- Имя
- Елизар
- Отчество
- Титов
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 517
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155904. ЧУТОВЪ, ЕЛИЗАРЪ (ЕЛИСЕЙ) Титовъ (онъ же Титовъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Малмыжск. у., Узинск. в., д. Каравайскаго-Выселка, 36 л.; — З. Н. 7 уч. Малмыжск. у. 9 Апр. 909, 4 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Апр. 909. | 903 28886 170 М. | 94 36715 170 М. | 900 113656 1647 У. | 92 27242 170 М.
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