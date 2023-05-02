Савин Петр Мефодьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Мефодьевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 307
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11362. Савин Петр Мефодьевич, 26 л., Севск. у., Комаричск. в., д. Пигарево. Н. С. 3 уч. Севск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г.
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