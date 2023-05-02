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Шотт Александр Христианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шотт
Имя
Александр
Отчество
Христианович
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
8306. ШОТТ, АЛЕКСАНДР ХРИСТИАНОВИЧ, 24 л. Гр. Ровненск. у., с. Р.-Эренфельд; - Ревтриб. труд. комм. обл. немц. Поволжья. Взяточнич. и участ. в спекуляц., лиш. св. 6 м. Исп. 16 окт. 919.

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