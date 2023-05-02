Подковыркин Иван Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Подковыркин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27760. ПОДКОВЫРКИН, ИВАН ЕГОРОВИЧ, 37 л. Гр. Екатеринбургск. у., Глинск. в., д. Каменки; — Н. С. 19 уч. Екатеринбургск. у. Кумышковар., лиш. св. 10 м. Исп. 17 апр. 920.
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