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Чали-Ши-Лин Китайск

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чали-Ши-Лин
Имя
Китайск
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
7948. ЧАЛИ-ШИ-ЛИН, Китайск. подд.,; Н. С. Басманного р-на Владимирск. отд. г. Москвы, Праздношатат., лиш. св. 1 г., Исп. 23 сент. 919.

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