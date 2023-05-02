Чали-Ши-Лин Китайск
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чали-Ши-Лин
- Имя
- Китайск
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7948. ЧАЛИ-ШИ-ЛИН, Китайск. подд.,; Н. С. Басманного р-на Владимирск. отд. г. Москвы, Праздношатат., лиш. св. 1 г., Исп. 23 сент. 919.
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