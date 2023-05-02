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Деревягин Александр Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Деревягин
Имя
Александр
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
46450. ДЕРЕВЯГИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ Дмитріевъ. Мщ. г. Архангельска, 20 л.; — Архангельск. О. С. (въ 3 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 28 Мая 905. | 902 52074 1458 У. | 900 78516 1643 У.

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